Assis Freitas se coloca a disposição do povo, pedindo o apoio para que Belford Roxo tenha um representante que vive diariamente a realidade da cidade e que quer melhorar a qualidade de vida de todosDivulgação

Publicado 05/09/2024 12:00

Belford Roxo - Francisco de Assis Freitas, é natural de Cuité de Mamanguape, na Paraíba, veio para o Rio de Janeiro em 1972 e desde então reside na cidade de Belford Roxo onde foi criado, casou-se, criou seus filhos. É católico, tem 66 anos, dos quais mais da metade foram dedicados à luta junto à sociedade civil, especialmente, nos movimentos sociais em defesa de moradia, saúde, educação e saneamento básico.



Em 2020, Assis Freitas foi candidato a prefeito e sua principal bandeira de luta foi à implantação do Ônibus Tarifa Zero, a Moeda Social, dentre outros, e desde então vem construindo um projeto popular junto ao povo belforroxense. Nesse ano, Assis Freitas novamente se coloca a disposição do povo, pelo PSB, pedindo o apoio de todos para que realmente a cidade tenha um representante que vive diariamente a realidade dela e que quer melhorar a qualidade de vida de todos.



Iniciou sua trajetória política em 1979, pela ANAMPS - Articulação Nacional dos Movimentos Movimentos Populares e Sociais, que ajudou a criar a CMP - Central de Movimentos Populares e a CUT - Central Única dos Trabalhadores. Com participação muito ativa nos movimentos sociais, Assis fez parte da Emancipação da cidade de Belford Roxo.



O candidato entende que ele entre os dois concorrentes, que até há pouco tempo eram aliados, possa ser o melhor prefeito para Belford Roxo. “Os mesmos estão há 8 anos juntos lado a lado e tudo de ruim que vem acontecendo na nossa cidade é culpa dos dois, pois o deputado hoje tem seu irmão como vice-prefeito e maioria na Câmara de Vereadores, bem como o outro candidato sempre foi parte do governo Waguinho/Canella e está a serviço dos dois para tentar enganar o povo. Quem teve oportunidade e não fez em 8 anos, não precisa de mais 4 para fazer!”



ENTREVISTA



O DIA – Assis Freitas, como o senhor projeta sua gestão e melhorias para a cidade de Belford Roxo, caso seja eleito?

ASSIS FREITAS – “Sendo eleito farei um governo participativo. O povo vai ter voz e vez no meu governo. Realizarei imediatamente Concurso Público em todas as áreas, aprovarei o Plano de Cargos e Salários para todos os servidores(as), faremos eleição para as direções das unidades escolares, implantaremos a moeda social na cidade, o ônibus gratuito (tarifa zero) será uma realidade, faremos a duplicação da Avenida. Joaquim da Costa Lima, todo o reflorestamento da cidade, toda mãe atípica ou responsável de PCD terá 1 salário mínimo garantido para suas necessidades, dentre muitas outras propostas. Meu 1° ato como prefeito eleito será iniciar imediatamente o combate às enchentes na cidade que hoje atinge mais de 60% da população. Faremos com que as bombas sejam imediatamente (re)instaladas e colocá-las em pleno funcionamento. Solicitaremos ao governo do Estado, ao governo Federal e ao BNDES verbas para que sejam feitas obras de drenagem e desassoreamento de todo Rio Botas e seus afluentes, bem como fazer suas contenções em toda a extensão do Rio. Em 2° lugar vou dar mobilidade ao nosso povo que sofre com a má qualidade do transporte público. Desde 2020 defendo e vou implantar o ônibus de graça (tarifa zero) circulando por toda cidade, dando mais oportunidade das pessoas se locomoverem sem custos”.



O DIA - Como o senhor vê a parceria com o Governo Estadual e o Federal, na busca de recursos para a cidade?



“Todo governo precisa ter uma boa articulação com as demais esferas governamentais. Faremos um governo com transparência e uma articulação a nível estadual e federal para cobrar dos governos - com independência - que sejam executadas todas as obras que estão paralisadas pela atual gestão, pois o que vimos hoje são alianças do governo municipal com o governo estadual e federal que não traz crescimento para nosso município. Até hoje essas alianças descabidas só tem gerado prejuízo à nossa cidade”.



O DIA - Educação, Saúde e Segurança Pública são sempre áreas sensíveis para a população, como o senhor planeja a melhoria nessas áreas, caso seja eleito, assim, como outras áreas importantes para o município, como saneamento, meio ambiente, cultura, esporte?



“No meu governo a Educação será a base de tudo! A violência não chegará às nossas crianças e jovens que tiver acesso a uma educação de qualidade em tempo integral, com escolas bem equipadas, com profissionais da educação valorizados e capacitados, com um café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta adequados, com a oferta de cursos profissionalizantes, dentre outras atividades na escola, essa criança/jovem terá um futuro promissor”.

“Na Saúde, implantarei o Aplicativo da Saúde onde os municípes marcarão suas consultas e exames sem sair de casa e acabaremos de vez com as filas nos postos de saúde. Colocaremos nos bairros postos de saúde 24hs para atendimento emergencial. Implantaremos médico da família em todos os bairros com equipes multidisciplinares que atendam suas necessidades”.



“Na Segurança pública, faremos um cadastro junto a secretaria de trabalho e renda e assistência social, de todos os cidadãos da cidade que se encontram desempregados para que façam parte do programa da moeda social da secretaria de assistência social onde todos receberão 1 salário mínimo que deverá ser gasto na cidade fazendo a receita da mesma circular, até que o mesmo seja inserido pela secretaria de trabalho no mercado de trabalho e deixando de necessitar do auxílio do governo e não ficando a mercê da violência”.



Assis Freitas se considera o único candidato da oposição, e destaca que mesmo sem mandato, conquistou muitas coisas para a cidade, como, as bombas de combate às enchentes e a Unidade Mista do Lote XV Divulgação

“Nossa cidade hoje possui menos de 6% de saneamento básico pronto e essa será uma das minhas prioridades. Levar dignidade ao nosso povo e qualidade de vida! Hoje temos uma gestão na cidade que não prioriza os cuidados essenciais ao Meio Ambiente. Nossas árvores foram todas cortadas, há pequenos e grandes lixões abertos por toda a cidade, e nós iremos mudar essa realidade com um projeto de reflorestamento de todas as regiões da cidade, colocando ciclovias interligando todos os bairros e criando o gari comunitário onde em cada bairro terá responsáveis pela coleta do lixo para descarte no ponto eco e esse lixo será comprado pela prefeitura de todos os moradores da cidade fazendo a economia circular e em conjunto criaremos uma cooperativa de catadores e reorganizaremos toda essa categoria que passará a ter direitos garantidos pela lei e com salário digno para manutenção das suas famílias”.



“Na Cultura, vamos revitalizar a Casa da Cultura colocando a mesma em condições de funcionamento para receber todos os artistas locais e população, faremos a instalação de lonas culturais em todos os bairros de Belford Roxo, criaremos estúdios áudio visual para artistas independentes, faremos um cinema municipal bem como uma escola de artes, daremos oportunidade a artistas locais em apresentações da cidade, criaremos um espaço cultural nordestino, dentre muitas outras atividades culturais”.



“No Esporte, faremos uma reforma geral na Vila Olímpica da cidade e nela vamos ofertar diversas modalidades esportivas gratuitas e incentivaremos nossas crianças/jovens a realizar para além da escola dessas atividades esportivas”.



O DIA - Qual a mensagem que o senhor deixa para o eleitor belforroxense, que se encontra indeciso, como uma terceira via, diante do candidato do atual prefeito e do deputado Márcio Canella?



“Digo ao povo de Belford Roxo que sou o único candidato da oposição desde que os mesmos foram eleitos em 2016. Mesmo sem mandato, junto aos movimentos sociais conquistei muitas coisas para a nossa cidade como: as bombas de combate às enchentes, a Unidade Mista do Lote XV, a escola Lelé no Wona e no Parque Amorim, participei da emancipação da cidade e tenho uma experiência política vivida aqui na cidade de Belford Roxo”.

“Se o deputado quisesse a mudança de Belford Roxo já teria usado seu mandato para esse fim e se o candidato do atual prefeito tivesse esse compromisso teria ajudado na mudança quando fez parte do governo como secretário de gestão e inovação”.



“A única e verdadeira mudança de Belford Roxo está na nossa candidatura, então peço seu voto para combater essa violência contra nosso povo instalada pelo atual governo - de carneiros e canellas. Queremos e vamos juntos com o povo resgatar a esperança e mudar Belford Roxo! Dia 06 de outubro vote em quem vive diariamente na cidade. Para Prefeito vote em Assis Freitas 40 e Flávia da Educação para vice-prefeita, vote em quem realmente quer fazer algo para mudar nossa realidade”.

BELFORD ROXO

Belford Roxo conta com 483.087 habitantes, segundo o último censo do IBGE, em 2022. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o município têm 347.220 pessoas aptas para votar, no quarto colégio eleitoral da Baixada Fluminense.