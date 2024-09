Márcio Canella disputa a eleição para prefeito de Belford Roxo pela primeira vez pelo União Brasil, dois anos após ser o deputado estadual mais votado no Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 04/09/2024 12:00

Belford Roxo - Márcio Canella, 47 anos, é casado e pai de três filhos. Disputa a eleição para à Prefeitura de Belford Roxo pela primeira vez, pelo partido União Brasil. Nascido e criado no Morro do Malhapão, em Belford Roxo, começou a trabalhar aos 12 anos como camelô para ajudar a família. Entrou para a vida pública em 2009, quando foi secretário de Serviços Públicos de Belford Roxo, na gestão do ex-prefeito Alcides Rolim. Em 2012, foi eleito vereador com 5.683 votos.



Dois anos depois, Canella se elegeu deputado estadual pelo antigo PSL. Já no MDB, se reelegeu com 110.167 votos, o segundo deputado estadual mais votado do Estado do Rio de Janeiro. Em 2024, voltou à Alerj com o título de deputado mais votado com 181.274 votos.



Terá disputa acirrada para chegar ao comando do Executivo belforroxense, já que seu principal adversário (Matheus do Waguinho), é sobrinho do seu antigo aliado de muitos anos na política municipal, o atual prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), do qual inclusive foi eleito vice-prefeito, em 2016, e também foi secretário municipal da Casa Civil. “Ele optou por seguir um caminho diferente, e eu não pude concordar em deixar o cargo mais importante da minha cidade nas mãos de uma criança”, destaca Márcio Canella.

ENTREVISTA



O DIA - Márcio Canella, como o senhor projeta sua gestão e melhorias para a cidade de Belford Roxo, caso seja eleito?



MÁRCIO CANELLA – “Minha prioridade é fazer um levantamento completo de todas as obras em andamento e concentrar os esforços em finalizá-las. Quero garantir que todas as obras iniciadas sejam concluídas e colocadas em funcionamento antes de considerar novas obras. O foco, primeiro e acima de tudo, é finalizar as obras em andamento”.



Como o senhor vê a parceira com o Governo Estadual, hoje um aliado importante em sua campanha? E como o senhor projeta a relação com o Governo Federal, atualmente apoiador do seu adversário, na busca de recursos para cidade?



“Minha relação com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Bacellar, é excelente, inclusive ele é o presidente do meu partido no Estado e sou amigo do governador Cláudio Castro. Atualmente, temos quase 100 milhões de reais em investimentos na cidade, incluindo 47 milhões nas obras do São Francisco, 15 milhões na obra da Automóvel Clube, além de intervenções em encostas em Andrade de Araújo e na ponte que ligará a Rua Impala ao Jardim Brasil. O Governo do Estado já autorizou, e eu já estive com o Secretário de Meio Ambiente para discutir a revitalização do Canal Maxambomba. A região será totalmente transformada, com pistas de caminhada, praças, brinquedos, academias ao ar livre, e eu quero transformar parte do Canal Maxambomba no Mercado do Produtor, relocando a feira de Areia Branca para que funcione além dos domingos. Essa iniciativa vai movimentar a região, gerando empregos e renda para a população”.



“Na Secretaria de Meio Ambiente, quero desenvolver um projeto robusto de arborização para plantar muitas árvores pela cidade. Também pretendo contratar uma empresa de coleta de lixo eficiente, para garantir que os resíduos não acabem na Baía de Guanabara. Hoje, infelizmente, a Secretaria de Meio Ambiente não está funcionando como deveria; chegaram a firmar um contrato de 4 milhões de reais para a poda de árvores. Deram uma licença para uma empresa roubou os fios telefônicos em Belford Roxo. Isso precisa acabar. Vou implementar um choque de ordem na Secretaria de Meio Ambiente”.



“No âmbito federal, meu partido, União Brasil, tem uma força significativa. Como um dos vice- presidentes nacionais, estou comprometido em alavancar a influência do partido, que conta com quase 60 Deputados Federais, 7 Senadores, 4 Governadores, e 2 Ministérios. Tenho uma relação próxima com o Presidente Nacional, Antônio de Rueda, e estou confiante de que o União Brasil continuará a defender recursos para a cidade de Belford Roxo”.



O DIA – Educação, Saúde e Segurança Pública são sempre áreas sensíveis para a população, como o senhor planeja a melhoria nessas áreas, caso seja eleito, assim, como outras áreas importantes para o município, como o meio ambiente, cultura, esporte?



“Atualmente, enfrentamos uma situação crítica na educação. Temos um secretário preso por roubo de merenda escolar, enquanto nossas crianças, na 3ª e 4ª série, não dominam o português, matemática. Pergunto: como esses jovens poderão crescer e competir em concursos públicos? A qualidade da educação é precária; os professores estão desmotivados, com salários defasados, e os benefícios conquistados ao longo dos anos foram retirados por este governo. Quero me reunir com a categoria, revisar os benefícios perdidos e realizar concursos públicos para aumentar o número de professores em sala de aula, motivando nossos jovens. Além disso, me comprometo a garantir uma merenda escolar de excelência em Belford Roxo. Dividirei a cidade em quatro zonas (152, 153, 154, 155), e irei contratar quatro coordenadores para ficar exclusivamente fiscalizando a merenda das crianças, um por cada zona, e farei um controle rigoroso para garantir isso. No tocante a saúde minha prioridade é investir na atenção básica, pois muitas vezes, doenças simples que poderiam ser tratadas com remédios básicos, como dores de cabeça, pressão alta e diabetes, não são atendidas a tempo, sobrecarregando as emergências dos hospitais. Quero cuidar desses pacientes, fornecendo medicamentos em casa, investindo no programa Médico da Família, e garantindo que as Clínicas da Família estejam em pleno funcionamento.



“A Secretaria de Cultura de Belford Roxo precisa de uma reforma urgente para atender dignamente a nossa população. Quero nomear um secretário de Cultura competente, capaz de oferecer uma programação cultural decente. Hoje, a secretaria está sucateada. Além disso, pretendo investir nas Secretarias de Esporte e Cultura para incentivar essas áreas na cidade. A Vila Olímpica, construída há muitos anos, precisa de revitalização, assim como a Secretaria de Cultura. Tenho discutido com meu partido a possibilidade de trazer um Centro de Convenções para Belford Roxo, e também quero construir uma Vila Olímpica na região do Lote XV, pois acredito que o esporte é saúde. A prática esportiva melhora a qualidade de vida, reduz a ansiedade e o estresse, e aumenta a expectativa de vida”.



“Todas as cidades em torno de Belford Roxo já contam com o PROEIS, como por exemplo Mesquita, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, um projeto fundamental que aumenta a presença de policiais nas ruas. Logo no início do meu governo, irei contratar o PROEIS para reforçar a segurança em Belford Roxo. Além disso, realizarei um concurso para a Guarda Municipal e pretendo levar a 3ª Companhia Destacada para atender as regiões de Heliópolis, Andrade de Araújo, Shangrilá e Nova Aurora. Com minha articulação, já consegui trazer duas companhias para o Lote XV e Bom Pastor, e agora estou empenhado em trazer a terceira companhia para fortalecer ainda mais a segurança na cidade”.

Márcio Canella quer levar o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) da Polícia Militar para o município de Belford Roxo Divulgação / Victor Hugo



“Tenho certeza de que o povo de Belford Roxo avaliará o currículo dos candidatos e os serviços prestados à população. Conto com 15 anos de vida pública dedicados a Belford Roxo, fui Secretário de Serviços Públicos em 2009, o vereador mais votado em 2012, Deputado em 2014, Vice-Prefeito em 2016, e, em 2017, assumi a Casa Civil. Em 2018, fui o Deputado mais votado da Baixada, e atualmente sou o deputado mais votado do Estado. Tenho pulso firme, disposição, e sei como fazer. Vou trabalhar incansavelmente para realizar as mudanças que nossa cidade precisa”.



O DIA – Qual a mensagem o senhor deixa para o eleitor belforroxense, que se encontra indeciso, e conhece sua história de parceria de longos anos com o atual prefeito (Waguinho), mas que o hoje o vê como adversário, de um até então aliado político?



“Quanto à parceria com Waguinho, já houve momentos em que concordei com ele e outros em que discordei. Ele optou por seguir um caminho diferente, e eu não pude concordar em deixar o cargo mais importante da minha cidade nas mãos de uma criança. Por isso, estou conversando com a população e, mais uma vez, vou submeter meu nome à avaliação do povo da minha cidade. Tenho fé em Deus e na confiança do povo de que, no dia 06 de outubro, eles votarão Márcio Canella - 44, para ser o próximo prefeito de nossa cidade”.

Belford Roxo conta com 483.087 habitantes, segundo o último censo do IBGE, em 2022. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o município têm 347.220 pessoas aptas para votar, no quarto colégio eleitoral da Baixada Fluminense.