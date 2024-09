A Casa da Criança do Bom Pastor participou do desfile cívico no Jardim Redentor - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 03/09/2024 17:46

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta terça-feira (03), o terceiro dia dos desfiles cívicos no bairro Jardim Redentor com a presença de 14 unidades escolares da rede municipal, estadual e conveniadas. A Semana da Pátria tem como base o tema "Ser e Viver: Educação se faz com Diversidade" e continua nesta quarta-feira (04), no bairro de Nova Aurora. Na quinta-feira (05), será a vez dos alunos do Parque São José e na sexta-feira (06), do Lote XV. E para finalizar, o grande desfile de sábado (07), acontece em Areia Branca.



As unidades que desfilaram no terceiro dia foram: Creche Municipal Álvaro Cardoso (Alvinho), Creche Municipal Ana Teresa Ferreira Frasco, Creche Municipal Manoel da Silva Curty, Casa da Criança Bom Pastor, Creche Municipal Marina Ventura, Creche Recanto Feliz, Casa da Criança Santa Tereza, Ciep Municipalizado Simone de Beauvoir, Ciep Municipalizado Grande Othelo e as escolas municipais Julieta Rêgo Nascimento, José Cesário Praça, Professora Márcia de Brito, Professora Maria da Paz de Santana dos Santos e Jardim Glaucia.

O secretário Bruno Vinícius e a deputada Daniela do Waguinho entregaram certificado de participação Rafael Barreto / PMBR



Tradição no município



O secretário de Educação Bruno Vinícius de Oliveira fez o discurso de abertura do terceiro dia da Semana da Pátria. "Durante 8 anos já virou uma tradição nossa fazer esse desfile durante 7 dias. E fico feliz em estar aqui para cumprir esse nosso dever cívico plantado em nossos corações", frisou. "Esse tema escolhido dá margem para que os alunos possam abordar diversos assuntos importantes e isso não tem preço", finalizou Bruno.

O desfile no Jardim Redentor reuniu alunos de 14 unidades escolares Rafael Barreto / PMBR



A primeira-dama e deputada federal Daniela Carneiro, também conhecida como Madrinha da Educação, esteve presente no evento. "Eu quero parabenizar a todos que trabalharam nesse projeto e não mediram esforços para que fizéssemos essa apresentação linda, ainda mais com esse tema tão relevante", frisou. "A diversidade é importantíssima para o processo de desenvolvimento deles como seres humanos" finalizou Daniela.

A deputada federal Daniela do Waguinho abraçando as crianças, que desfilaram pedindo igualdade Rafael Barreto / PMBR



Mãe destaca união



A moradora do bairro Jardim Redentor, Luciana Gomes, 54, esteve junto de sua família para prestigiar o desfile da filha Ana Caroline, 8, e da neta Mikaela, 4. "Eu acho muito legal ver esse evento, que além de tudo é muito importante para as nossas crianças. É bonito demais ver essa união entre as escolas, com essas fantasias e bandeiras para tratarem de temas tão importantes", comentou Luciana.

Luciana Gomes esteve com a sua família para prestigiar o desfile da filha Ana Caroline e da neta Mikaela Rafael Barreto / PMBR