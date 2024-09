As drogas apreendidas com o menor pelos policiais militares estavam em uma sacola plástica - Reprodução / 39º BPM

As drogas apreendidas com o menor pelos policiais militares estavam em uma sacola plásticaReprodução / 39º BPM

Publicado 02/09/2024 22:21

Belford Roxo - Um menor foi apreendido por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta segunda-feira (02), no bairro Jardim Patrícia. Com o jovem, os agentes apreenderam uma sacola plástica com drogas.

Na ação, os policiais receberam informações sobre atividades suspeitas no bairro. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram cinco homens em atitude suspeita, que ao perceberem a presença da guarnição, tentaram fugir. Após um cerco, os agentes conseguiram apreender o menor com a sacola plástica com as drogas.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).