O técnico David Fernandes comemorando com o time do Sub-15 - Isaac Timóteo / SEBR

Publicado 31/08/2024 19:38 | Atualizado 31/08/2024 19:43

Belford Roxo - A bola vai rolar, neste domingo (01), no Estádio Nélio Gomes, no bairro São Bernardo, quando os times sub-17 e sub-15 da Sociedade Esportiva Belford Roxo, entrarem em campo para encarar o Serra Macaense, na partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca A2.



“Pedimos aos torcedores do Belford Roxo que venham dar aquela força ao nosso time, pois temos treinado bastante para conquistar mais uma vitória. Nossos jogadores estão focados e decididos a realizar um bom jogo em casa, assim conquistando mais três pontos na competição”, falou o técnico David Fernandes.



Esta será a estreia das equipes jogando no seu estádio, pois os jogos anteriores foram em outras cidades. Na última rodada, as duas categorias do Belzão venceram o Araruama, no sub–15, com o placar de 4 a 3, na decisão em pênaltis, e o sub–17, de 4 a 2. A probabilidade é que as duas categorias dos sinistros de Bel entrem em campo com a mesma escalação que venceu o time araruamense. Segundo o técnico, a escalação oficial será divulgada uma hora antes do jogo.

A equipe do Sub-17 comemorando a vitória contra o Araruama Isaac Timóteo / SEBR

O jogo da garotada de 15 anos será às 12h45 e do sub-17, às 14h45.