A ocorrência policial com o dinheiro apreendido oriundo da extorsão foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Dani Souza / 39º BPM

Publicado 31/08/2024 11:13 | Atualizado 31/08/2024 11:28

Belford Roxo - Um miliciano foi preso por policiais militares do Setor de Inteligência (P2) do 39º BPM (Belford Roxo), no final da tarde desta sexta-feira (30), na Avenida Plínio Casado, no bairro Santo Antônio. O homem foi preso pelos agentes em flagrante, quando estava ameaçando e extorquindo moradores e comerciantes da região (Prata, Igrejinha e Condomínio Pombal).

Com ele, os agentes apreenderam: R$ 521 reais em espécie, provenientes das cobranças de extorsão do dia.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).