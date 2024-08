A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 30/08/2024 23:46

Belford Roxo - Dois criminosos foram presos em flagrante por policiais militares do 39º BPM, que integram a Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (CProeis) de Belford Roxo, na tarde desta sexta-feira (30), após tentativa de roubo de uma motocicleta, na Rua Agaí, no bairro Hiterland.

Foram apreendidos com os presos: 01 pistola calibre 9mm com numeração raspada; 01 carregador de pistola; munições de calibre 9mm; 02 aparelhos celulares; 01 bloqueador de sinal; 01 motocicleta.

Na ação, os criminosos tentaram fugir após tentativa de abordagem. Após uma troca de tiros, a dupla foi alcançada e detida pelos agentes.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).