O Arraiá do Caps II teve como objetivo fomentar a integração social e divertir - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 29/08/2024 17:01

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da Secretaria Executiva de Saúde Mental, promoveu nesta quinta-feira (29) o Arraiá do Caps II, na unidade do Centro de Atenção Psicossocial, em Areia Branca. A movimentação foi integrada com o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD) e teve como objetivo fomentar a integração social e divertir.



Os pacientes, familiares e profissionais puderam viver momentos de interação e entusiasmo participando de danças, jogos e saboreando as comidas típicas de festa junina. O evento teve o objetivo resgatar a autonomia dos pacientes, promover o vínculo familiar e a interação social, fazendo assim uma terapia divertida em um ambiente em que todos se sintam inseridos na sociedade.



Ambiente seguro



Para a secretária executiva municipal de Saúde Mental, Camila Cortes, as festividades que ocorrem nos Caps são fundamentais para que todos os pacientes possam se divertir em um ambiente seguro. “As nossas equipes trabalham sempre para deixar o espaço o mais acolhedor possível. Sendo um lugar onde todos podem expressar o que sentem da melhor forma, seja cantando, dançando, ou brincando, uns com os outros. As famílias também gostam muito, pois esse é um momento que fortalece essa estrutura”, concluiu Camila.

A moradora de Shangrilá, Leonice Veriato, acompanhou o seu bisneto, João Vitor, 21, para o Arraiá no Caps Rafael Barreto / PMBR



A moradora de Shangrilá, Leonice Veriato, 69, acompanhou o seu bisneto, João Vitor, 21, para o Arraiá no Caps e contou o que achou o evento. "Para mim aqui é tudo de bom! Essas festividades aqui são uma benção de Deus, não só para o meu bisneto, mas também para todos aqueles que aqui estão presentes", frisou. "O ambiente é muito bom e os profissionais que existem por aqui também são excelentes. Meu filho se sente sendo abraçado por todos", afirmou a moradora de Heliópolis, Ana Paula, 52, que também levou seu filho, Ivens Antônio, 28.