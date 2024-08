Comandante Jefter Percy durante os treinos - Willian Davoli / SEBR

Comandante Jefter Percy durante os treinosWillian Davoli / SEBR

Publicado 28/08/2024 22:25

Belford Roxo - Na manhã desta quarta-feira (28), no Estádio Nélio Gomes, aconteceu a reapresentação da comissão técnica e do grupo de jogadores do time profissional do Belford Roxo, que irão disputar o Campeonato Carioca da Série B1, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).



“Desejo boas-vindas a toda equipe, a nossa participação na Copa Rio, tivemos um time bem montado e com vontade de jogar. Agora partiremos para os trabalhos, pois o tempo é curto para início do campeonato, mas acredito muito no meu grupo”, disse o comandante do time, Jefter Percy.

Jogadores se preparando para o Cariocão 2024 Willian Davoli / SEBR



O técnico Percy terá 24 dias de treinamento, até a data prevista para sua estreia, que será no dia 21 de setembro, às 15h, em casa, contra o São Gonçalo.

