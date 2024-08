O Agosto Lilás é uma campanha importante porque alerta as mulheres sobre a necessidade de se fortalecer e denunciar os casos de violência - Pamela Sampaio / PMBR

Publicado 28/08/2024 17:16

Belford Roxo - Dezenas de mulheres do Serviço de Convivência do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Sargento Roncalli, em Belford Roxo, participaram nesta terça-feira (27), de uma palestra alusiva ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Após o evento elas se confraternizaram em um café regado a bolo, pães, patê e sucos.



“Levamos essa conscientização a todos os Cras da nossa cidade. É uma campanha importante porque alerta as mulheres sobre a necessidade de se fortalecer e denunciar os casos de violência, seja em casa, no trabalho, nas ruas, em qualquer lugar. O acesso à informação é o melhor caminho para evitar situações agressivas”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos.

A palestra foi realizada pela terapeuta Ocupacional Kátia Borges e pela pedagoga Juliete Cordeiro. "Momento importante, de culminância à Lei Maria da Penha, criada em 2006, e a gente faz essa palestra para conscientizar sobre a necessidade de combater a violência contra a mulher", disse Kátia. "Não é só a violência física. Há vários tipos de violência que devem ser combatidos. Nós falamos sobre isso e elas voltam para casa conscientes dos fatos", destacou Juliete.