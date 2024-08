O Mancha Verde garantiu a classificação ao vencer o Nova geração por 1 x 0 - Divulgação / PMBR

Publicado 27/08/2024 17:53

Belford Roxo - Já estão definidos os semifinalistas da 1ª Supercopa Belford Roxo. As partidas das quartas de final foram entre os times já classificados antecipadamente por conta da campanha durante a primeira fase, contra os times vencedores da repescagem de oitavas. As partidas das semifinais acontecerão no próximo domingo, (01), no Campo do Heliópolis. A competição está sendo realizada pela Prefeitura em parceria com o Baixada Champions League, com o objetivo de promover e valorizar o futebol amador da cidade.



Todos os clubes classificados para as semifinais foram os primeiros colocados de seus grupos durante a primeira fase do torneio. Com 100% de aproveitamento e melhor ataque da competição (21 gols), o Apollo XI, líder do Grupo B, venceu o Bambuzal F.C. por 3x0 e segue como um dos favoritos ao título. Seu adversário será o Mancha Verde, líder do grupo D, que garantiu a classificação na vitória sobre o Nova Geração por 1x0.

O Em Cima da Hora (verde) tem a melhor campanha e venceu o Caminho de Casa por 2 x 0 Divulgação / PMBR



Em Cima da Hora tem a melhor defesa



Do outro lado da chave, o time com melhor defesa do torneio (1 gol levado) e segunda melhor campanha, o Em Cima da Hora, líder do Grupo A, venceu o Caminho de Casa F.C. por 2x0. Seu adversário será o Farrulinha F.C., líder do Grupo C, que ficou no empate sem gols contra o Roma CDD, mas que obteve a classificação para as semifinais devido a melhor campanha na primeira fase.

O Farrulinha (de azul e branco) empatou com o Roma, mas se classificou por ter a melhor campanha na primeira fase Divulgação / PMBR



A secretária municipal de Esporte e Lazer, Natália Lage, falou sobre o andamento da competição. “Estou muito feliz com o sucesso que está sendo na nossa primeira 1ª Supercopa de Belford Roxo. Parece que começou ontem, mas já chegamos na reta final. Agora são mais dois domingos para descobrirmos quem será o grande campeão”, finalizou Natália.



As partidas das semifinais acontecerão no próximo domingo, (01/09), no Campo do Heliópolis. Para mais informações, basta acessar o link: http://copafacil.com/supercopabelfordroxo