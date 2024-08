O suspeito foi preso e a motocicleta roubada foi recuperada, com a ocorrência policial sendo registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 27/08/2024 10:09

Belford Roxo - Um suspeito foi preso por policiais militares do Programa Bairro Presente de Belford Roxo, com uma motocicleta roubada, na noite desta segunda-feira (26), na Rua Brasilina, no bairro Vila Verde.

O motociclista foi preso e a motocicleta roubada foi recuperada, com a ocorrência policial sendo registrada na 54ª DP (Belford Roxo).