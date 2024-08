A ocorrência policial com a motocicleta adulterada e os celulares foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Dani Souza / 39º BPM9

A ocorrência policial com a motocicleta adulterada e os celulares foi registrada na 54ª DPDivulgação / Dani Souza / 39º BPM9

Publicado 28/08/2024 22:05

Belford Roxo – Um suspeito foi preso por policiais miitares do 39º BPM (Belford Roxo), com uma motocicleta (Honda) adulterada, na Rua Boiobi, no bairro Xavantes, na tarde desta quarta-feira (28). Três celulares também foram apreendidos com o suspeito.



Na ação, os agentes faziam um patrulhamento quando perceberam dois homens em uma motocicleta com a placa encoberta, e com sinais de adulteração. Após a abordagem, foi constatado que o veículo possuía irregularidades na placa, além dos condutores estarem sem os equipamentos de segurança necessários para condução do veículo.

Um dos homens foi preso em flagrante, e conduzido para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo).