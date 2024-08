A Rainha de Bateria Darlin Ferratry será coroada em uma grande festa - Divulgação / MARCOS MELLO

Publicado 30/08/2024 18:52

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo vai coroar a nova rainha de bateria, Darlin Ferratry, na próxima sexta-feira (06), a partir das 20h, em sua quadra de ensaios, na Avenida Boulevard, 1741, São Vicente. Para tornar este momento ainda mais especial, haverá um super show da Sapequinha mais amada do Brasil, a cantora Lexa, filha da rainha Darlin Ferratry, que promete agitar a quadra com sua energia contagiante cantando seus maiores sucessos.

Abrilhantando ainda mais a noite, acontecerá ainda a apresentação da bateria da Inocentes acompanhada pelo intérprete Daniel Silva e elenco da agremiação. Como convidadas especiais as baterias das escolas de samba Unidos da Tijuca, Portela e Unidos de Bangu, que irão incendiar o palco, com seus sambas antológicos.



“É com imensa emoção que anunciamos a coroação da Darlin como a nova rainha dos ritmistas da nossa amada escola. Com sua trajetória de superação e empoderamento, será exaltada em uma noite que promete ser histórica, unindo grandes nomes do samba em uma homenagem digna de sua realeza. Ela conquistou o coração dos componentes com seu magnetismo, simpatia, beleza e elegância. Convido a todos para participar dessa grandiosa festa”, disse o presidente Administrativo, Icaro Ribeiro.



O anfitrião será o comunicador David Brazil, que conduzirá a festa com muita alegria. Várias rainhas, musas, destaques e personalidades do Mundo do Carnaval confirmaram a presença, para tornar a celebração ainda mais inesquecível.

Ingressos à venda online Sympla



Meia: R$40,00



