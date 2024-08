O carro e os fios de telefonia apreendidos com os dois homens presos pelos policiais militares - Divulgação / Dani Souza / 39º BPM

O carro e os fios de telefonia apreendidos com os dois homens presos pelos policiais militaresDivulgação / Dani Souza / 39º BPM

Publicado 30/08/2024 11:55

Belford Roxo - Dois suspeitos foram presos por furto de cabos de telefonia, na madrugada desta sexta-feira (30), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na Avenida Retiro da Imprensa, no bairro Piam. Com a dupla foram apreendidos: 30 metro de fios, um alicate de corte e duas tesouras.

Na ação, os agentes faziam um patrulhamento pela via, quando perceberam um veículo em atitude suspeita, estacionado com as portas abertas. Na abordagem, os policiais visualizaram um homem próximo ao carro, com vários fios de telefonia cortados no chão. Após uma varredura no local, foi localizado outro suspeito escondido embaixo da ponte de um rio. Ele estava com duas tesouras e um alicate para corte.

Os dois homens foram presos em flagrante por furto e conduzidos para a ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo).