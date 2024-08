Até o fim deste ano, em Belford Roxo, será implantado um reservatório do Lote XV e a ativação de estação de bombeamento na região - Divulgação

Publicado 29/08/2024 23:09

Baixada Fluminense - Implantação de novos sistemas de bombeamento, reforço de pipas para atender serviços essenciais, além de diversas medidas operacionais. Essas são algumas das ações implementadas pela Águas do Rio para minimizar o impacto da estiagem que vem prejudicando a captação de água em represas que abastecem alguns municípios da Baixada Fluminense.



De acordo com o Centro de Operações Integradas (COI) da concessionária, a redução da disponibilidade hídrica em mananciais já atinge 40%, afetando a distribuição de água nas cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Magé, Nova Iguaçu e Queimados. O abastecimento está comprometido por conta das represas do Sistema Acari (São Pedro, Tinguá, Rio d’Ouro, Xerém, Mantiquira, Registro e João Pinto), geridas pela Cedae; e pelas unidades que captam água nos rios Pico, Riachão da Lagoinha, Cachoeira Grande e Paraíso, e atendem o município de Magé.



Para combater os efeitos da estiagem, em Duque de Caxias, foi realizada a revitalização da ETA Taquara, aumentando a segurança operacional da unidade. Já em Nova Iguaçu, a concessionária implantou um novo sistema de bombeamento. O equipamento passou a incluir cerca de 200 litros de água por segundo ao sistema, beneficiando mais de 46,5 mil iguaçuanos dos seguintes bairros: Cerâmica, Posse, Kennedy, Nova América, Carmari, Três Corações, Ponto Chic, Ambaí, Parque Flora, Cobrex e Botafogo.



Além disso, em 2022, a Águas do Rio inaugurou a Estação de Tratamento de Água de Magé, que capta água no rio Roncador e tem capacidade para tratar 330 litros de água por segundo. Essa ação beneficiou o abastecimento de 65 mil moradores do Primeiro Distrito.



“Para mitigar essa questão, traçamos estratégias de curto, médio e longo prazo. A estiagem é um problema histórico e está se agravando nos últimos anos, em conjunto com as mudanças climáticas. Por isso, a necessidade de planos mais amplos que atendam desde as demandas atuais da população, com um plano de contingência bem estabelecido que inclui um planejamento específico da distribuição da água do Sistema Guandu nesta época, até ações estruturantes visando as próximas décadas”, explica Felipe Esteves, diretor executivo da Águas do Rio.



Como plano de contingência, a empresa reforçou a quantidade de caminhões-pipa para o atendimento da população. Clientes cadastrados também podem solicitar o serviço através do 0800 195 0 195, que funciona 24 horas por dia, para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.



Próximos passos



Nesses quase três anos de operação, o foco da concessionária vem sendo ampliar o fornecimento de água na Baixada Fluminense, região com históricos problemas de abastecimento. Nesse período, 367 quilômetros de tubulações de água foram implantadas e 133 mil pessoas passaram a ter água encanada pela primeira vez. Para melhorar o fornecimento de água e levá-la para áreas mais distantes, até dezembro serão implantados, em oito cidades da Baixada Fluminense, 40 novos sistemas de bombeamento (boosters).

Até o fim deste ano, em Belford Roxo, será implantado um reservatório do Lote XV e a ativação de estação de bombeamento na região, regularizando o abastecimento dos bairros Outeiro, Wona, Parque dos Ferreiras, Parque Amorim, Lote XV, Vale do Ipê, Vasco, Três Setas, Parque São José, Vila Pauline e Roseiral. Ao todo, 34 mil moradores serão beneficiados.

Além disso, em Nova Iguaçu, serão implantadas Elevatórias de Água Tratada em Corumbá e Bento Rubião. Já em Duque de Caxias, os equipamentos serão instalados em Santa Cruz da Serra e na Chácara Arcampo, contemplando cerca de 40 mil moradores dos bairros Santa Cruz da Serra, Parque Paulista, Barro Branco, Jardim Anhangá, Nova Campinas, Parque Equitativa, Chácara Arcampo e Vila Maria Helena. Também serão instaladas as elevatórias Acapulco e Nossa Senhora do Rosário, que ampliarão o abastecimento na região de Jardim Primavera.



“Esses próximos passos garantem que os moradores sintam cada vez menos os impactos da estiagem nos anos seguintes, e comprovam ainda que a gente segue trabalhando no propósito de garantir o bem-estar dos fluminenses”, finaliza Esteves.