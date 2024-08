O homem foi conduzido preso para o registro da ocorrência policial na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

O homem foi conduzido preso para o registro da ocorrência policial na 54ª DPDivulgação / 39º BPM

Publicado 29/08/2024 22:34

Belford Roxo – Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, foi preso por policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar e do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Shangri-lá, em Belford Roxo.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).