O desfile reuniu dezenas de alunos de 20 escolas e arrancou aplausos na avenida - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 02/09/2024 17:44

Belford Roxo - "Ser e Viver: Educação se faz com Diversidade". Foi com esse tema que a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Educação realizou nesta segunda-feira (02/09), o segundo dia dos desfiles cívicos no bairro Sargento Roncalli com a presença de 20 unidades escolares da rede municipal, estadual e conveniadas. A Semana da Pátria continua nesta terça-feira (03/09), no Jardim Redentor, na quarta-feira (04/09), em Nova Aurora. Já na quinta-feira (05/09), será a vez dos alunos do Parque São José e na sexta-feira (06/09), do Lote XV. E para finalizar, o grande desfile de sábado (07/09), acontece em Areia Branca.



União, civismo e diversidade. Enquanto dava início ao segundo dia de desfile cívico, o secretário de Educação Bruno Vinícius de Oliveira, lembrou que antes de 2017, a cidade não realizava mais a Semana da Pátria. “Os desfiles voltaram a ser tradição. Estamos no oitavo ano consecutivo, onde já passamos por oito bairros com esse momento cívico. Agradeço à presença dos pais e responsáveis para prestigiar os nossos alunos”, resumiu o secretário.

Daniela do Waguinho com as crianças, que levaram um poema de Vinícius de Moraes Rafael Barreto/PMBR



Sempre alegre em acompanhar a Semana da Pátria, a primeira-dama e deputada federal Daniela Carneiro, que também é pedagoga, relembra seus dias de sala de aula. “É muito bonito ver as crianças preparando todo material para o desfile onde elas exercem sua cidadania e o patriotismo. Está tudo muito lindo, assim como nos últimos anos. Seguimos reforçando o nosso amor pelo Brasil”, destacou Daniela.



Interação com a pátria



Ansiosa para assistir a filha Elissa Rodrigues, 8 anos, desfilar, a moradora do Sargento Roncalli, Patrícia Rodrigues, 30, também levou a mãe Gilvaneide Rodrigues, 57, para ficar nas grades da avenida e prestigiar as escolas. "Está tudo lindo e bem organizado. Será a primeira vez que minha filha desfila e sei que será maravilhosa! Que ela participe muitos e muitos anos, assim como eu, que já desfilei vestida de professora, gaúcha e porta-bandeira. Essa interação com a pátria que eu quero para ela também. Na minha época, minha mãe me levava e hoje, eu que a levo", disse Patrícia.

Alunos da escola municipal Pedro Antônio ressaltou a importância de se respeitar as diferenças Rafael Barreto/PMBR



As unidades que desfilaram no segundo dia foram: Creche M. Professora Maria Lúcia Netto Dos Santos, Creche M. Amor À Vida, Creche M. Vereadora Maria de Fátima do Nascimento Nunes, Creche José Bernardo da Silva, Creche Maria Dalva da Silva, Instituto São Sebastião Matriz e Filial, Escola Tia Aline Matriz - Filial 2 E 3, Ciep M. Constantino Reis, E. M. Deputado Oswaldo Lima, E. M. Pedro Antônio, E. M. Tenente Mozart Pereira dos Santos, E. M. José Pinto Teixeira, E. M. Arthur Araújo Lula da Silva, E. M. Antônio Gomes de Carvalho (Mineirão), Colégio São Jorge, Centro Educacional Pereira Leite, Instituto Educacional Nilo Pessanha, Colégio Estadual Alice Paccini Gélio, Ciep 178 João Saldanha e Colégio Estadual Tenente Otávio Pinheiro.

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e o secretário Bruno Vinicius entregaram certificados às diretoras Rafael Barreto/PMBR