Gisele Nascimento cantou e dançou com a população e com fãs no palco - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 02/09/2024 17:32

Belford Roxo - Em uma noite especial marcada por muita música, louvor e dança, o projeto Canta Belford Roxo trouxe ao palco de sua 10ª edição os shows de Gisele Nascimento, Samuel Messias e Wilian Nascimento. Idealizado pela Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Cultura, o evento aconteceu no bairro Shangrilá, na sexta-feira (30), e reuniu centenas de pessoas que embarcaram na essência do projeto e curtiram um bom show gospel.



Com extrema importância para a população, o projeto reúne entretenimento e cultura em um único local, onde as famílias belforroxenses podem ter mais uma opção para seu momento de lazer. Para o secretário de Cultura, Gabriel Gomes, esta foi mais uma edição realizada com sucesso. “Estamos sempre buscando alcançar todos os locais da cidade com o projeto. Desta vez, a população de Shangrilá deu um show de alegria e carisma ao receberem os cantores”, disse Gabriel.

Wilian Nascimento cantou seus principais sucessos e foi acompanhado por um grande público Rafael Barreto / PMBR



Paz, fé e esperança



Com um sorriso radiante por estar participando pela segunda vez do projeto, Gisele Nascimento cantou e dançou com a população e com fãs no palco. "Eu amo Belford Roxo e é por aqui que encontramos um povo alegre que canta com muita fé. Fico feliz com o projeto que traz paz, fé e esperança para as pessoas", resumiu.

Feliz da vida, Vanessa Ribeiro contou que sempre os acompanha, mas que é a sua primeira vez os vendo de perto Rafael Barreto / PMBR



Feliz da vida por assistir alguns de seus cantores favoritos, Vanessa Ribeiro, 43 anos, moradora de Shangrilá, contou que sempre os acompanha, mas que é a sua primeira vez os vendo de perto. “Fiquei muito feliz e o projeto acertou na mosca com a escolha dos artistas. Pelo bairro é difícil ter algo assim, então estamos eufóricos”, explicou Vanessa.

O secretário Gabriel Gomes (4º da esquerda para a direita) destacou o sucesso do projeto Rafael Barreto / PMBR