A partidas das categorias foram muito disputadas no Estádio Nélio GomesNicolyFonseca / SEBR

Belford Roxo - Na tarde deste domingo (01), jogando em casa, no Estádio Nélio Gomes, a Sociedade Esportiva Belford Roxo categorias sub–17 e sub–15 foram derrotados pelo Serra Macaense, com o placar de 1 a 0, nas duas categorias, em partidas válidas pela sexta rodada do Campeonato Carioca A2.



“Os dois times jogaram de igual para igual, mas os macaenses levaram a melhor ao aproveitar dois erros individuais da nossa defesa para balançar a rede. Mas vamos correr atrás do prejuízo e buscar os três pontos fora de casa, tendo como adversário o Olaria, para avançarmos na competição”, disse o técnico do Belford Roxo, David Fernandes.

Na próxima partida o Belford Roxo encara o Olaria NicolyFonseca / SEBR



Os sinistrinhos de Bel entram em campo novamente, no próximo domingo (08), contra o Olaria, no Estádio Antônio Mourão Vieira Filho, na Rua Bariri.