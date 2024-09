A bolsa-auxílio será de R$ 1.200,00 para estágio técnico; R$ 2.100,00 para estágio superior e R$ 2.800,00 para superior do agro - Divulgação

A bolsa-auxílio será de R$ 1.200,00 para estágio técnico; R$ 2.100,00 para estágio superior e R$ 2.800,00 para superior do agroDivulgação

Publicado 03/09/2024 17:11

Brasil - Estão abertas as inscrições para um novo ciclo do Programa de Estágio da multinacional Bayer, com mais de 140 vagas em suas três áreas de negócio (agrícola, farmacêutica e bens de consumo), além de funções corporativas. As oportunidades são distribuídas em oito estados: São Paulo, Rio de Janeiro (Parque Industrial de Belford Roxo), Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. A bolsa-auxílio será de R$ 1.200,00 para “estágio técnico” (30h/semana); R$ 2.100,00 para “estágio superior” (30h/semana) e R$ 2.800,00 para “superior do agro” (40h/semana).

Como pré-requisitos, no caso do Estágio Técnico é necessário ter vínculo com colégio técnico e possibilidade para assinatura de estágio por até dois anos. Para as vagas de Estágio Superior, é preciso ter pelo menos um ano disponível para o estágio e estar cursando a partir do 2º ano da graduação ou 1º ano do curso tecnólogo. Para as vagas de Superior Agro, os estudantes devem cursar o último ano da graduação e possuir de cinco meses a um ano para estágio. Estudantes de todas as áreas de atuação podem se inscrever até 30 de setembro pelo site.

O programa é centrado no desenvolvimento dos estagiários, oferecendo acompanhamento contínuo, encontros temáticos mensais e mentoria personalizada. Além disso, os novos talentos terão acesso a uma trilha de aprendizagem abrangente, incluindo tópicos como Visão de Projetos, Inteligência Emocional, Carreira, Performance, Transformação Digital e Inovação.

“Nossa empresa está presente no Top 10 do ranking da pesquisa Best Internship Experience (BIE), realizada pela FirstJob, o que reforça o impacto positivo do programa. É uma diferenciada para quem está começando a carreira e busca se desenvolver em um ambiente dinâmico e inovador”, explica Renata Prestes, recrutadora na área de Aquisição de Talentos da Bayer Brasil.

Benefícios

Os benefícios do programa de estágio da Bayer apoiam-se em três pilares: saúde, equilíbrio e segurança financeira. Por isso, a multinacional também oferece auxílio médico (com extensão para dependentes legais), auxílio odontológico, Conte Comigo (assistência psicológica, financeira e jurídica, coaching de saúde e bem-estar), GymPass, subsídio para medicamentos, seguro de vida, Short Friday*, Vale Transporte* ou ônibus fretado e refeições* (refeitório no local ou Vale Refeição, a depender da localidade), além de curso de idiomas e programa global de mentoria.

*Estes benefícios dependem das vagas e localidades de atuação.

Diversidade, Equidade e Inclusão

A Bayer é reconhecida por ser uma empresa que fortalece valores de diversidade, equidade e inclusão. No último ciclo do programa, 40% declararam-se como pretos e pardos, 67% eram mulheres, 15% identificaram-se como LGBTQIAP+ e 2% eram pessoas com deficiência.

“Valorizamos o potencial de cada um e estamos comprometidos com diversidade, equidade e inclusão, valores fundamentais que fazem parte da nossa cultura organizacional. Acreditamos que um ambiente diverso e inclusivo não só enriquece nossas perspectivas, mas também impulsiona a inovação e o sucesso coletivo. Todos os nossos processos e programas, incluindo o de estágio, refletem esses princípios essenciais e contribuem para um ambiente de trabalho mais justo, acolhedor e igualitário”, completa Renata Prestes.