Matheus do Waguinho se intitula "O cara da educação" e, entre as suas ideias, está a ampliação de oportunidades de estudo e emprego para jovens e a criação de polos de educação nas comunidadesDivulgação

Publicado 03/09/2024 12:00

Belford Roxo – Matheus Carneiro, o "Matheus do Waguinho", 29 anos, casado, é presidente municipal do Republicanos e o representante do partido na corrida pela Prefeitura de Belford Roxo. Cria do bairro Heliópolis, já estava envolvido com a política, desde cedo, exercendo a função de liderança nos bairros e levando as demandas dos moradores às autoridades. Aos 16 anos, foi professor de informática em um projeto social.



Matheus do Waguinho cursa Ciências Políticas, e foi secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, pasta responsável pela inovação da administração dos órgãos e das entidades do governo municipal e da pactuação de seus resultados. “Foi uma oportunidade única. Pude acompanhar e contribuir com o avanço de Belford Roxo que, há mais de sete anos, encontrou o seu caminho com o governo Waguinho”, disse Matheus, ressaltando que está preparado para fazer ainda mais para Belford Roxo.



Com os seus tios, o atual prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), e a deputada federal, Daniela do Waguinho, Matheus aprendeu que a política séria se faz através da parceria com a população e com um intenso trabalho a fim de garantir o bem-estar das pessoas. “Waguinho é uma pessoa que inspira confiança, esperança, fraternidade e amor. Ele inspira o crescimento e, através dos seus trabalhos, várias vidas são abençoadas. E a deputada Daniela do Waguinho é uma mulher de fibra, um combustível diário de determinação e de incentivo”.



Matheus do Waguinho tem o desejo é continuar o legado do prefeito Waguinho alinhado com a inovação, pois segundo ele, sua missão é servir à população.



ENTREVISTA



O DIA – Matheus do Waguinho, como o senhor espera dar continuidade, após oito anos do mandato do atual prefeito (Waguinho), e quais melhorias o senhor projeta para o município nos próximos quatros anos, caso seja eleito?

MATHEUS DO WAGUINHO – “Eu tenho o diploma da maior faculdade de Belford Roxo: as ruas. Aprendi com o prefeito Waguinho, o melhor de toda a história da nossa cidade, a governar para o povo, com o povo, e a ter sensibilidade social. Nunca ninguém realizou tantas conquistas como o atual governo. Minha missão será fazer muito mais e melhorar o que hoje já temos, na saúde, educação e nas demais. Para isso, contamos com o apoio fundamental do Governo Federal e eu tenho certeza que os próximos quatro anos serão ainda melhores para a história de Belford Roxo”.

O DIA - Como o senhor vê a parceria com o Governo Federal, que trouxe investimentos importantes para o município. E como avalia a atuação do Governo Estadual na cidade, que apoia o seu adversário (Márcio Canella) nas eleições?

“O governador Cláudio Castro abandonou Belford Roxo numa área crucial que é a segurança. Simplesmente, prometeu muito e não fez nada. Mas nós temos uma deputada federal atuante, a Daniela do Waguinho, e o prefeito Waguinho que têm com o Governo Federal uma aliança fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade, e essa parceria não pode parar. Estive pessoalmente com o presidente Lula, há duas semanas, e ele me garantiu que essa união vai continuar e que iremos receber o maior programa de investimentos e de criação de empregos da história de Belford Roxo”.

O DIA - Educação, Saúde e Segurança Pública são sempre áreas sensíveis para a população, como o senhor planeja a melhoria nessas áreas, caso seja eleito, assim, como outras áreas importantes para o município, como o meio ambiente, cultura, esporte?

“Na Educação e Saúde, assim que eu entrar na prefeitura, vou dar posse aos professores e médicos aprovados no concurso público que será realizado ainda este ano, no governo do Waguinho. Vai ser um grande passo na história da nossa cidade. Na saúde, com o apoio do Governo Lula, vamos construir o Hospital do Câncer para dar dignidade a quem necessita do tratamento; entregar a maternidade municipal, levar o Centro Especializado de Reabilitação às Crianças Neuroatípicas para outros bairros de Belford Roxo, criar a UPA PET para cuidar dos nossos animais e muitos outros projetos”.

"Na Educação, vamos implantar também com o apoio do Governo Federal o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), dar continuidade à construção de escolas bilíngues, criar polos da educação, esporte e cultura dentro das comunidades e outras ações que garantam um futuro promissor para nossas crianças, jovens, adultos e também os idosos”.



“Na segurança pública, vamos dar continuidade à implantação das câmeras de monitoramento 24h para proporcionar mais tranquilidade a nossa população. E, na área do esporte, cultura e meio ambiente, temos programas inovadores que iremos apresentar já a partir desta semana com o início dos programas eleitorais. Vai ser 10! Posso garantir”.



Matheus do Waguinho (ao centro), ao lado do prefeito Waguinho, do deputado federal Lindbergh Farias, da ministra da Saúde, Nísia Trindade e da deputada federal, Daniela do Waguinho Divulgação

O DIA - Qual a mensagem que o senhor deixa para o eleitor belforroxense, que se encontra indeciso ou o enxerga jovem para comandar o Executivo Municipal?

“Belford Roxo se encontra diante de duas opções: continuar no caminho da mudança, do desenvolvimento e da dignidade, iniciado pelo prefeito Waguinho, ou voltar ao passado, já que o adversário está alinhado politicamente aos mesmos que, durante 26 anos, governaram e deixaram Belford Roxo no fundo do poço. Nós temos a perspectiva de avançar ainda mais, de melhorar e de mudar a nossa cidade de patamar com diálogo, transparência e respeito aos cofres públicos. Eu quero ser prefeito para fazer mais pela história de Belford Roxo e impedir que a nossa cidade volte ao passado”.

BELFORD ROXO

Belford Roxo conta com 483.087 habitantes, segundo o último censo do IBGE, em 2022. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o município têm 347.220 pessoas aptas para votar, no quarto colégio eleitoral da Baixada Fluminense.