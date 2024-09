Sob orientação da professora Mara da Conceição, as mulher aprendem a fazer diversas peças - Pamela Sampaio / PMBR

Publicado 03/09/2024 21:57

Belford Roxo - A oficina de fuxico, técnica artesanal que utiliza retalhos de tecidos para confeccionar apliques em formato de rodinhas, faz parte do plano de aula de artesanato aplicada pela professora Maria da Conceição Dias da Silva às senhoras do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Apoio à Pessoa Idosa (API) da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf) de Belford Roxo. Além do conhecimento o grupo fuxica, rir e assegura que o ensinamento também é uma terapia.



O curso acontece duas vezes na semana, com duas horas de duração e tem a participação de 47 mulheres com idade acima dos 60 anos. Na última aula os fuxicos formaram um porta-pano de prato. “O produto final, elas levam para casa. Sempre utilizamos material que seria jogado no lixo. Do rolo de papel higiênico é feito um estojo escolar. Uma caixa de leite pode se transformar em um porta-joias e uma lata de milho em um porta-lápis, por exemplo”, afirma a professora Maria da Conceição.

Lindalva Santos sofria de depressão, conheceu o API e sua vida mudou para melhor Pamela Sampaio / PMBR



Faz a diferença



Valdiva da Conceição Dias, 61, contou que ficou muito abalada com a morte de sua mãe. “Estava em um momento muito triste. Conheci uma pessoa que me indicou o API. Aqui eu fui melhorando. Sou muito feliz agora. Fazer parte desse grupo faz muita diferença”, afirmou. De tristeza também sofria Lindalva dos Santos Teixeira, 73. “Uma amiga me encontrou chorando na rua. Estava deprimida. Ela me chamou para conhecer o Serviço de Convivência e daqui eu nunca mais saí. Eu continuo chorando, mas agora, só de felicidade”, garantiu.



Carlinda de Souza adora as aulas de artesanato e a convivência com as amigas que fez no API. A gente vai ficando com mais idade e triste também. Tem tanta coisa para fazer nesse lugar que é impossível ficar triste. Meu aniversário, mês que vem, será aqui", avisou.

No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Apoio à Pessoa Idosa (API) as mulheres participam de diversas atividades Pamela Sampaio / PMBR



Baile dos anos 60



“Estamos organizando um baile dos anos 60, ainda para este mês. O traje é típico. Terá muita música e dança para lembrar os bailes e festinhas daquela época”, anunciou a coordenadora do API, Elionete Miranda, a Nete.



O API funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, na Avenida Atlântica, Bairro Xavantes, em um espaço especial para os idosos. Lá o atendimento é feito por profissionais qualificados que oferecem oficinas de artesanato, reaproveitamento alimentar, atividade física, dança de salão, orientação psicológica, passeios e palestras culturais e educativas.