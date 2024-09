Alunos da Escola Municipal Capela São José destacaram as Olimpíadas e a ginasta Rebeca Andrade - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira (04), o quarto dia dos desfiles cívicos no bairro Nova Aurora com a presença de 18 unidades escolares da rede municipal, estadual e conveniadas. As apresentações abordaram diversos assuntos importantes como: respeito, igualdade, leitura, família, racismo e olimpíadas. Além de muitas homenagens para grandes figuras brasileiras, como Silvio Santos, Maurício de Souza e Ayrton Senna.



A Semana da Pátria tem como base o tema "Ser e Viver: Educação se faz com Diversidade" e continua nesta quinta-feira (05), no Parque São José, na sexta-feira (06), no Lote XV e para finalizar, o grande desfile de sábado (07) acontece em Areia Branca.

As unidades que desfilaram no terceiro dia foram: Instituto Pedro Lucas, Creche Municipal Amélia Magalhães, Creche Municipal Ursinhos Carinhosos, Creche Municipal Sargento Wellerson Lopes (Leleço), Casa da Criança Nova Aurora, Creche Municipal São Bento, Creche Municipal Irene Leonor da Silva Costa (Tia Irene), Creche Municipal Professora Vera Lúcia Claudino da Silva, Escola Municipal Tenente Valmor Lynch Valença, Escola Municipal Padre Matteo, Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, Escola Municipal Waldemiro José Pereira, Escola Municipal Pastor Rubens de castro, Escola Municipal Capela São José, Escola Municipal São Francisco de Assis, Escola Municipal Santa Cruz, Escola Municipal Imaculada Conceição e o Ciep Municipalizado Ministro Gustavo Capanema.



A primeira-dama e deputada federal, Daniela Carneiro, marcou presença para prestigiar os desfiles. “É um orgulho muito grande poder ver essas crianças participando de um evento tão rico em cultura e educação. É bem especial esse trabalho sendo feito por cada uma das escolas com os alunos. Tenho certeza que todos que vieram para assistir estão bem satisfeitos”, finalizou Daniela.



O secretário de Educação Bruno Vinícius de Oliveira falou sobre a importância da Semana da Pátria. "Estamos aqui para colocar em prática o nosso dever cívico que sabemos que temos que cumprir e isso me alegra demais. Pois é muito gratificante ver o sorriso das crianças nas apresentações dos desfiles e de toda a população aqui presente para prestigiar o evento", resumiu o secretário.

O morador de Nova Aurora, Edmilson Botelho, 64 anos, esteve junto de sua esposa, Rosane Vieira Botelho, 57, para prestigiar o desfile cívico nas ruas do bairro. "Estou adorando o evento! É muito bom para toda nossa comunidade. Além de ser ótimo para as crianças, tanto no que diz respeito à educação, quanto para a formação cultural delas", afirmou Edmilson. "Espero que ano que vem tenha outro desfile, pois nós com certeza marcaremos presença", finalizou Rosane.

