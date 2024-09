Os golpistas ofereciam refinanciamento de dívidas ou aquisição de empréstimos com valores além dos solicitados para benefício próprio - Divulgação / Pcerj

Publicado 04/09/2024 15:39

Belford Roxo - Um falso escritório que atuava aplicando golpes em pensionistas e beneficiários do INSS com aquisição de empréstimos fraudulentos, foi localizado por policiais civis da 54ª (Belford Roxo), nesta terça-feira (03). No local, os agentes prenderam em flagrante, o sócio e três funcionárias da empresa irregular, que vão responder por organização criminosa.

De acordo com as investigações, os golpistas ofereciam propostas de refinanciamento de dívidas ou aquisição de empréstimos com valores além dos solicitados, onde os sócios e chefes do grupo conduziam as vítimas para realização de saques e transferência dos valores para contas diversas em benefício próprio.

No local, os agentes arrecadaram pen-drives, cadernos com narrativas para confundir as vítimas, computadores com sistemas de consulta de possíveis alvos, bem como central telefônica de discagem.