A deputada federal Daniela do Waguinho e a secretária de Defesa dos Animais destacaram a importância dos castramóveisRafael Barreto / PMBR

Publicado 05/09/2024 17:56

Belford Roxo - A Secretaria da Defesa dos Animais de Belford Roxo recebeu, nesta quarta-feira (04), o primeiro trailer Castramóvel como parte de uma emenda parlamentar da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho. Ao todo serão quatro unidades móveis que preveem em torno de 200 atendimentos diários em diversas regiões do município. Também está prevista a chegada de novos equipamentos veterinários.



Os castramóveis são trailers que funcionam com toda estrutura necessária para os atendimentos exclusivos na castração de cães e gatos. Cada unidade possui quatro salas, em que os animais receberão os trabalhos de anestesiados, tricotomização (raspagem de pelos), cirurgia, tratamentos, entre outros.



Diversos equipamentos



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho contou que estará sempre à disposição para ajudar na causa animal. “A verba conseguida, através de emenda parlamentar, foi destinada à Secretaria de Defesa dos Animais, que comprou quatro castramóveis e diversos equipamentos. Assim os veterinários poderão fazer o melhor trabalho possível, além de estarmos ampliando a qualidade de vida dos pets”, frisou. “Essa é uma iniciativa de resultado que faço com muito amor e com muito comprometimento. Pois a luta pelos animais também faz parte da minha bandeira”, finalizou Daniela.

A secretária de Defesa dos Animais, Fernanda Vieira, falou sobre a importância do castramóvel. “É gratificante ver que a deputada está junto da gente nessa luta pelo bem-estar dos animais. Então só temos a agradecer por ela que vê a nossa causa com muito amor”, frisou. “Agora a nossa capacidade de atendimento vai aumentar muito e isso é excelente, pois a castração de animais é questão de saúde pública e deve ser sempre levada a sério”, finalizou Fernanda.



Para mais informações, ou para marcar alguma castração para o seu animal: (21) 97152-4773 (WhatsApp).

