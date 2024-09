As duas mulheres foram conduzidas presas para o registro da ocorrência policial na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

As duas mulheres foram conduzidas presas para o registro da ocorrência policial na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 06/09/2024 15:04 | Atualizado 06/09/2024 15:05

Belford Roxo - Duas mulheres foram presas por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) do Programa Bairro Presente, por aplicarem golpes contra idosos dentro de um banco, nesta sexta-feira (06), em Belford Roxo. A dupla oferecia um falso auxílio aos idosos para sacar dinheiro. As estelionatárias, conhecidas por agir em Belford Roxo, Mesquita e Nova Iguaçu, tinham como alvo pessoas idosas.

Na ação, os agentes localizaram a dupla, que tentou fugir, mas foram capturadas.



A vítima, um idoso, relatou que, ao tentar sacar sua aposentadoria, recebeu a “ajuda” das criminosas, mas percebeu que faltava dinheiro após o saque. Ao notar o golpe, ele pediu ajuda a populares, que acionaram a polícia.



As duas mulheres foram conduzidas presas para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo).