Policiais militares do Bairro Presente de Belford Roxo com a motocicleta apreendida - Divulgação / PMERJ

Publicado 06/09/2024 22:54 | Atualizado 06/09/2024 22:55

Belford Roxo - Um suspeito foi preso com uma motocicleta furtada, por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) do Programa Bairro Presente, na tarde desta sexta-feira (06), na Rua Doutor Álvares Tavares, no bairro São Vicente.

Na ação, durante patrulhamento os agentes perceberam o suspeito trafegando em uma motocicleta sem capacete. Após a abordagem, os policiais militares comprovaram que o condutor não possuía habilitação e a documentação do veículo. Foi constatado após consulta, que a motocicleta era produto de furto.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).