A ocorrência policial com os criminosos presos e a motocicleta apreendida foi registrada na 54ª DPDivulgação / 39º BPM

Publicado 07/09/2024 12:43

Belford Roxo - Dois assaltantes foram presos por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na madrugada deste sábado (07), na Rua Recife, no bairro Santa Amélia. A dupla estava cometendo assaltos na região. Com os criminosos, os agentes apreenderam uma réplica de pistola e uma motocicleta roubada foi recuperada.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).