O veículo foi devolvido ao dono, que fez questão de agradecer em vídeo o trabalho dos policiais militares do 20º BPMReprodução / 20º BPM

Publicado 07/09/2024 13:06

Belford Roxo - Um carro roubado foi recuperado por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na noite desta sexta-feira (06), no bairro Andrade Araújo, no limite entre os municípios de Nova Iguaçu e Belford Roxo, que tem o bairro com o mesmo nome nas duas cidades.

Na ação, os agentes receberam a informação do roubo do veículo e intensificaram o patrulhamento na região, conseguindo recuperar o carro.

O veículo foi devolvido ao dono, que fez questão de agradecer em vídeo o trabalho dos policiais militares do 20º BPM.