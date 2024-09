A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 08/09/2024 12:05

Belford Roxo - Um suspeito com três anotações criminais foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde deste sábado (07), na Avenida Joaquim da Costa Lima, em Belford Roxo. Com o homem que estava com um carro roubado (Tracker Placa RKU0E43), os agentes apreenderam um revólver calibre 38 com numeração raspada, munições, cinco celulares e um bloqueador de sinal.



Na ação, o suspeito ainda tentou fugir e disparou contra os policiais com arma de fogo, que conseguiram realizar a prisão, após um cerco tático.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).