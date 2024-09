Rainha de bateria Darlin Ferrattry com componentes da Inocentes - Divulgação / Guilherme Almeida

Publicado 10/09/2024 21:31

Belford Roxo - Os surdos, tambores e tamborins irão começar a tocar, nesta quarta-feira (11), às 19h30, no bairro BNH, em Mesquita, no primeiro ensaio de rua da Inocentes de Belford Roxo de olho no Carnaval 2025.

“É com muita alegria que convido a todos os componentes e comunidade do Belford Roxo e Mesquita para nosso primeiro ensaio nas ruas do BNH, rumo à Elite do Carnaval Carioca. Desde o ano passado fomos muito bem recebidos pelos moradores do BNH, que nos aplaudiram e participaram dos nossos treinos com muita alegria. Estamos eternamente agradecidos pelo carinho e torcida pelo nosso pavilhão ”, disse o diretor geral de Carnaval da Inocentes, Saulo Tinoco.

Para abrilhantar o ensaio, a presença da rainha de bateria Darlin Ferrattry, ritmistas de mestre Washington Paz, cantor Daniel Silva, casais de mestre-sala e porta-bandeira, musas, passistas, baianas e componentes da comunidade.

A Inocentes de Belford Roxo será a terceira agremiação a desfilar na sexta-feira de Carnaval, em 2025, no Sambódromo, pela Série Ouro da Liga RJ, com o enredo “Ewe, a cura vem da floresta”, de autoria do carnavalesco Jorge Caribé, adaptado para 2025, pelo carnavalesco Cristiano Bara.

