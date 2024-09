A rainha Darlin Ferrattry na grua de 5 metros de altura na coroação na quadra da Inocentes de Belford Roxo - Divulgação / Alexander Maxciel

Publicado 09/09/2024 20:23

Belford Roxo - A quadra da Inocentes de Belford Roxo viveu uma noite de glamour, na madrugada da última sexta-feira (06), em São Vicente, na coroação da rainha de bateria Darlin Ferrattry, mãe das cantoras Lexa e Wenny Isa. Aproximadamente cinco mil pessoas compareceram ao evento.

Marcaram presença: a Corte do Carnaval de 2024 (Rei Momo Caio César Mackenzie, Rainha Gabriela Mendes e Princesa Ana Carolina de Souza); as fundadoras da Associação de Passistas do Brasil, Nilce Fran e Aldione Sena; Soninha Capeta, Neide Tamborim; Edicleia das Neves; Corte Gay do Carnaval Carioca; rainhas de bateria do Grupo Especial e da Série Ouro; musas; influenciadores digitais, estilistas, cantor Ito Melodia, mestre Nilo Sérgio e personalidades do Mundo do Samba, além de vários jornalistas e fotógrafos.

A rainha com o mestre Washington Paz Divulgação / Alexander Maxciel



A festa teve início com a chegada de Darlin, acompanhada de suas filhas. Ela usava um macacão de renda preto, bordado com 70 mil cristais que formavam um coração na região dos seios. A peça, confeccionada por Maycon Ferreiro e com styling Pedro Agah, também incluía um espartilho que realçava suas curvas. A majestade foi muito aplaudida e conduzida ao camarote da presidência da escola, onde centenas de convidados a aguardavam, enquanto saboreavam um buffet com muitas iguarias, drinks e chandon.

Lexa realizou um super show na coroação da mãe Darlin Ferrattry Divulgação / Alexander Maxciel



Em seguida, as escolas de samba Portela, Unidos da Tijuca e Unidos de Lucas homenagearam a rainha, com suas baterias, passistas e casais de mestre-sala e porta-bandeira.



Em seguida, as escolas de samba Portela, Unidos da Tijuca e Unidos de Lucas homenagearam a rainha, com suas baterias, passistas e casais de mestre-sala e porta-bandeira.

O ponto alto da noite foi a segunda entrada triunfal de Darlin Ferratry, a frente uma corte formada por um grupo de passistas e ritmistas da agremiação, e no alto de uma grua de cinco metros de altura em formato de coração que ao abrir, soltou uma chuva de papel picado e mostrou a soberana emocionada, saudando o público e sendo ovacionada. Para esse momento, ela usou um macacão com mais de 175 mil cristais boreais, assinado pelo renomado estilista Guilherme Alves.

Ao chegar ao palco foi recebida pelo mestre Washington Paz e pelo presidente administrativo Icaro Ribeiro. Logo foi coroada por Lexa, que falou da grandiosidade de ser sua filha e recebeu um buquê de flores e a faixa das mãos de Wenny, que muito emocionada declarou seu amor por sua mãe.

Darlin no palco com as filhas após a coroação Divulgação / Alexander Maxciel



"Sou mãe, empresária, rainha de bateria e represento as mulheres guerreiras acima dos 40 anos, que distribuem alegria, energia e sensualidade. Nós podemos tudo, ninguém pode nos parar. Quem imaginaria que eu, vindo do Parque União, chegaria tão longe? Mas com humildade, coragem e disciplina, ao lado da minha filha, escrevi minha própria história e venci todas as estatísticas. Só posso agradecer e celebrar todos os dias as minhas conquistas. Agradeço ao convite para ser rainha da Cadência da Baixada e estarei junto da comunidade. Não posso deixar de agradecer ao Império Serrano, onde fui rainha por três anos e fiz grandes amigos entre eles, mestre Vitinho e agradeço também, ao meu querido Sandro Avelar. Vem aqui mestre Washington, deixa eu ser sua rainha?", declarou a nova rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo, Darlin Ferrattry.



Surpreso com a humildade da nova rainha, mestre Washington a abraçou e a conduziu para o seu lugar a frente da bateria, sendo a vez da Caçulinha da Baixada fazer a homenagem a alteza dos ritmistas com a apresentação dos segmentos cantando seus sambas na voz de Daniel Silva.



"Sou mãe, empresária, rainha de bateria e represento as mulheres guerreiras acima dos 40 anos, que distribuem alegria, energia e sensualidade. Nós podemos tudo, ninguém pode nos parar. Quem imaginaria que eu, vindo do Parque União, chegaria tão longe? Mas com humildade, coragem e disciplina, ao lado da minha filha, escrevi minha própria história e venci todas as estatísticas. Só posso agradecer e celebrar todos os dias as minhas conquistas. Agradeço ao convite para ser rainha da Cadência da Baixada e estarei junto da comunidade. Não posso deixar de agradecer ao Império Serrano, onde fui rainha por três anos e fiz grandes amigos entre eles, mestre Vitinho e agradeço também, ao meu querido Sandro Avelar. Vem aqui mestre Washington, deixa eu ser sua rainha?", declarou a nova rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo, Darlin Ferrattry.

Surpreso com a humildade da nova rainha, mestre Washington a abraçou e a conduziu para o seu lugar a frente da bateria, sendo a vez da Caçulinha da Baixada fazer a homenagem a alteza dos ritmistas com a apresentação dos segmentos cantando seus sambas na voz de Daniel Silva.

Encerrando a festa, às 4h da manhã, um super show com a cantora Lexa e seus bailarinos levou todos ao delírio.

Público prestigiando a coração de Darlin Ferrattry Divulgação / Alexander Maxciel



O enredo da Inocentes para 2025 é "Ewe, a cura vem da floresta", do carnavalesco Jorge Caribé, adaptado pelo carnavalesco Cristiano Bara. A agremiação que pertence a Série Ouro da Liga RJ, será a terceira a entrar no Sambódromo, na sexta-feira de Carnaval.