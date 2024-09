A ocorrência policial com as drogas apreendidas foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Dani Souza / 39º BPM

A ocorrência policial com as drogas apreendidas foi registrada na 54ª DPDivulgação / Dani Souza / 39º BPM

Publicado 09/09/2024 21:07

Belford Roxo - Uma sacola com drogas foi apreendida por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta segunda-feira (09), em um condomínio na Avenida São Francisco, no bairro Parque Veneza.

Os agentes realizavam ações de repressão ao tráfico de drogas no condomínio. Após buscas minuciosas nos blocos, foi localizada uma sacola com as drogas.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).