A ocorrência policial com o carro recuperado e a pistola foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 11/09/2024 14:10

Belford Roxo - Três suspeitos foram presos em um carro adulterado, por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no início da noite desta terça-feira (10), na Estrada do Capim Melado, no bairro Maringá. Com o trio, os agentes apreenderam um réplica de pistola e uma bolsa com ferramentas.

Na ação, os policiais foram alertados sobre uma tentativa de assalto na região. Os agentes localizaram o carro (Astra Prata) com três ocupantes. Na abordagem, foram encontrados a réplica de pistola e as ferramentas. Além disso, o veículo apresentava sinais de adulteração, e o condutor não possuía a documentação necessária.

Os suspeitos foram conduzidos presos para o registro da ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo).