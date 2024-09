Michele (mãe de Milene), ministra Nísia, presidente Lula, primeira-dama Janja, prefeito Waguinho e deputada Daniela do Waguinho inauguram o Hospital Infantil - Rafael Barreto/PMBR

Michele (mãe de Milene), ministra Nísia, presidente Lula, primeira-dama Janja, prefeito Waguinho e deputada Daniela do Waguinho inauguram o Hospital InfantilRafael Barreto/PMBR

Belford Roxo - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), visitou Belford Roxo nesta quinta-feira (12), para inaugurar o Hospital Infantil Milene Isabely Christovam e anunciar o lançamento da Rede Alyne, iniciativa nacional de cuidado integral a gestantes e bebês. Acompanhado das ministras Nísia Trindade (Saúde), Macaé Evaristo (Direitos Humanos e Cidadania), da primeira-dama Janja Silva, o presidente Lula foi recebido pelo prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e pela deputada federal Daniela do Waguinho.



A comitiva inaugurou o Hospital Infantil Milene Isabely Christovam, no bairro Parque dos Ferreiras, onde está localizado o Complexo de Saúde, que reúne ainda a UPA Padre Luigi Costanzo Bruno (Padre Bruno), já em funcionamento, e o Hospital da Mulher, em fase de conclusão.

O novo equipamento de saúde conta com seis enfermarias e 21 leitos, seis consultórios, sala de estabilização UTI com quatro leitos (mais um isolado), três salas vermelhas, enfermaria de isolamento, dois centros cirúrgicos, sala de medicação, sala de sutura, sala de coleta de sangue, farmácia e laboratório. A unidade disporá ainda de exames como ultrassonografia, raio-x e ecocardiogramaVisitando a cidade pela segunda vez no ano, o presidente Lula discursou para a multidão. “Voltei a Belford Roxo como um gesto de gratidão ao companheiro Waguinho. Se tivéssemos mais prefeitos como ele, com a capacidade de governar e fazer as coisas acontecerem, o nosso país seria muito melhor”, frisou. “Temos o compromisso de cuidar das pessoas, vamos dar todo o suporte necessário para diminuir a mortalidade das gestantes e garantir a saúde das mulheres”, completou o presidente Lula reiterando o apoio ao prefeito Waguinho.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou os avanços na saúde da cidade e do país. “Esse é mais um momento especial, pois como aprendemos com o presidente Lula: governar é cuidar. Não podemos permitir que as mulheres sofram, e a Rede Alyne foi construída por muitas mãos para tratar as mulheres com dignidade após anos de desgoverno”, ressaltou. “Além disso, a inauguração do Hospital Infantil reforça nosso cuidado integral com as crianças e adolescentes. O Estado do Rio de Janeiro recebe hoje mais um equipamento de atenção especializada”, declarou a ministra Nísia, que também parabenizou o comprometimento dos investimentos em saúde de Belford Roxo.Redução de índices de mortalidadeO prefeito Waguinho pontuou sobre o dia memorável. “Acolhimento, dignidade, carinho e atenção são palavras-chave do governo que atende o povo que mais precisa e necessita. Comecei o projeto de cidade em 2017, hoje estamos construindo uma nova Belford Roxo e transformando milhares de vidas ao lado do presidente Lula”, afirmou o prefeito Waguinho. “Vivenciamos um novo tempo com os avanços da saúde da cidade com o olhar sensível de Lula e Waguinho. O futuro dos nossos pequenos e das mulheres gestantes com a Rede Alyne e o novo Hospital Infantil será com qualidade de vida, reduzindo os índices de mortalidade”, completou a deputada federal Daniela do Waguinho.