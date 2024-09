O presidente Lula estará ao lado do prefeito Waguinho, nesta quinta-feira, no lançamento da Rede Alyne em Belford Roxo - Rafael Barreto/PMBR

O presidente Lula estará ao lado do prefeito Waguinho, nesta quinta-feira, no lançamento da Rede Alyne em Belford RoxoRafael Barreto/PMBR

Publicado 11/09/2024 23:24

Belford Roxo - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao lado do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), participa nesta quinta-feira (12), a partir das 12h, da cerimônia de lançamento da Rede Alyne de cuidado integral a gestantes e bebês, no bairro São Bernardo, em Belford Roxo.



A Rede Alyne é uma iniciativa do governo brasileiro de atualização da Rede Cegonha, para promover um modelo de cuidado humanizado e integral para a saúde da gestante, parturiente, puérpera e da criança, observando as desigualdades étnico-raciais e regionais. Na primeira etapa de implementação da Rede Alyne serão investidos R$ 4,85 bilhões para beneficiar 30 milhões de mulheres.

SERVIÇO



Cerimônia de Lançamento da Rede Alyne de Cuidado Integral às Gestantes e Bebês



Data: 12 de setembro (quinta-feira)

Horário: 12h



Local: Avenida Joaquim da Costa Lima, S/N, bairro São Bernardo (Em frente ao 39º Batalhão da Polícia Militar).