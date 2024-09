A Maternidade Municipal está sendo construída em uma área de aproximadamente 1.300 metros quadrados, com três andares - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 11/09/2024 17:20

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo está avançando com as obras da Maternidade da cidade. Atualmente, os trabalhos se concentram na fase final tendo pouco mais de 75% da unidade completa. A previsão é de que seja finalizado até o fim do mês de setembro.



De acordo com o projeto, a Maternidade Municipal está sendo construída em uma área de aproximadamente 1.300 metros quadrados, com três andares e 28 leitos em enfermaria, três consultórios, duas salas ginecológicas, ultrassonografia, ecocardiograma, raio-X, mamografia, duas salas de isolamento, duas farmácias, quatros leitos na unidade intermediária neonatal, cinco na UTI neonatal, quatro leitos na UTI adulta e dois na unidade intermediária adulta, duas salas de parto, dois centros cirúrgicos, sala para indução/recuperação anestésica, sala AMIU (aspiração manual intrauterina) e quatro leitos no quarto PPP (pré-parto, parto e puerpério).



Referência para a Baixada Fluminense



Ainda em junho, a cidade de Belford Roxo recebeu a presença da ministra Nísia Trindade, que visitou diversas unidades de saúde que estavam em construção, entre elas, a Maternidade Municipal. Segundo a ministra, no que diz respeito à saúde, Belford Roxo é uma referência para toda a Baixada Fluminense.

A recicladora, Gabriele Neves, 35 anos, contou estar empolgada com a chegada da maternidade. "Vai ser ótimo para todos, pois muitos não têm condição de pagar um atendimento particular", disse. "Antes muitas gestantes saíam daqui para outras cidades, por falta de opção. Mas agora, as mães poderão ter seus bebês aqui mesmo", afirmou Gabriele.