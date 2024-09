Belford Roxo mostrou boas jogadas na vitória sobre o Rio de Janeiro - Willian Davoli / SEBR

Belford Roxo mostrou boas jogadas na vitória sobre o Rio de JaneiroWillian Davoli / SEBR

Publicado 11/09/2024 22:48

Belford Roxo - Na manhã desta quarta-feira (11), no Estádio Nélio Gomes, o time profissional da Sociedade Esportiva Belford Roxo, em fase de preparação para o Campeonato Carioca da Série B1, venceu num jogo-treino, a equipe do Rio de Janeiro, por de 2 a 0. Os gols foram dos atacantes RD e Yan Suhet.



“Esse foi o primeiro de uma série de amistosos para o Cariocão 2024, que estão agendados, antes do campeonato. A atuação do time foi satisfatória com uma boa movimentação, sei que podemos melhorar para entrarmos firme na competição, que será daqui a 16 dias", disse o técnico do Belford Roxo, Jefter Percy.



Uma das novidades do time foi a volta do atacante artilheiro do Belzão de 2023, Yan Suhet e do volante Denilson Santana.

O artilheiro Yan Suhet em campo Willian Davoli / SEBR



O próximo amistoso será neste sábado (14), novamente no Estádio Nélio Gomes, tendo como adversário o Uni Souza. O próximo amistoso será neste sábado (14), novamente no Estádio Nélio Gomes, tendo como adversário o Uni Souza.

No dia 21 de setembro, o Belford Roxo realiza sua estreia na Série B1, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), contra o São Gonçalo.