Diretor de Carnaval Saulo Tinoco, porta-bandeira Winnie Delmar, carnavalesco Cristiano Bara e presidente Administrativo Icaro Ribeiro, marcaram presença no evento - Divulgação

Publicado 14/09/2024 10:50

Rio - A Inocentes de Belford Roxo esteve presente, na última quinta-feira (12), no lançamento oficial da Pedra Fundamental da Fábrica do Samba Rosa Magalhães , realizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A Fábrica do Samba Série Ouro ficará em parte de um terreno da antiga Estação da Leopoldina, que a Prefeitura recebeu do Governo Federal, no início do ano, para uma restauração. Avaliada em mais de R$ 150 milhões, a obra deve ser concluída em 2026 para estar à disposição no Carnaval do ano seguinte.

O projeto inicial prevê 14 barracões, com 9 metros de altura, que vão abrigar escolas da Série Ouro, que também desfilam no Sambódromo da Marquês de Sapucaí para conseguir um acesso ao Grupo Especial. Os espaços serão projetados para possibilitar a confecção de alegorias e terão vestiários, sanitários e refeitórios para os integrantes da agremiação.



“A Cidade do Samba 2, nos trará dignidade e melhores condições para trabalharmos na construção de um espetáculo que é visto por todo o mundo. Um sonho de todos nós sambistas que trabalhamos nos bastidores com amor, para que nossa escola de samba brilhe na avenida. Só em pensar que nunca mais teremos goteiras e galpões cheios de água após as chuvas, isso nos tranquiliza, pois nada dentro do barracão será destruído pelas chuvas. Parabéns, ao presidente da Liga RJ, Hugo Junior e a todas as autoridades, sambistas e dirigentes, que abraçaram essa luta. A Inocentes está feliz! ”, disse o presidente Administrativo da Inocentes, Icaro Ribeiro.



O atual espaço ocupado pela escola de Belford Roxo, para montagem de suas alegorias fica num galpão improvisado, na Avenida Francisco Bicalho.



Com o enredo campeão em 2008, “Ewe, a cura vem da floresta”, do carnavalesco Jorge Caribé, adaptado pelo carnavalesco Cristiano Bara, a Inocentes será a terceira agremiação a desfilar, na Sexta-Feira de Carnaval, em 2025, no Sambódromo, pela Série Ouro da Liga RJ.