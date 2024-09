A motocicleta apreendida com o suspeito pelos policiais militares do 39º BPM - Divulgação / PMERJ

Publicado 14/09/2024 09:51

Belford Roxo - Um homem foi preso por direção perigosa de uma motocicleta, por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no final da tarde desta sexta-feira (13), na Rua Emapu, no bairro Parque Colonial.

Na ação, os agentes flagraram o homem realizando direção perigosa com uma motocicleta sem placa. O suspeito estava “empinando” a moto em alta velocidade, quando perdeu o controle e colidiu com a viatura policial ao tentar fugir da abordagem.

O homem foi imediatamente socorrido ao Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, e, após receber atendimento médico, a ocorrência foi encaminhada para a 54ª DP (Belford Roxo), onde ele permaneceu preso.