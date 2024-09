A ocorrência policial com toda a droga apreendida foi registrada na 54ª DP - Reprodução / 39º BPM

Publicado 16/09/2024 17:11

Belford Roxo - Uma grande quantidade de drogas foi apreendida por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta segunda-feira (16), no bairro Maringá, em Belford Roxo. Um criminoso foi preso em flagrante com as drogas.

Material apreendido:

- 1.996 pinos de crack;

- 10 tabletas de maconha;

- 99 pinos de cocaína;

- 243 lança perfume;

- Munições;

- 1 Carregador de pistola;

- 4 Rádios transmissores;

- 2 Carregadores de rádio;

- 1 Capa de colete camuflado;

- 1 Faca tática;

- 1 Celular;

- Dinheiro em espécie.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).