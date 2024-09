A ocorrência policial com as motocicletas recuperadas foi registrada na 54ª DP - Reprodução / 39º BPM

Publicado 15/09/2024 23:18

Belford Roxo - Um suspeito foi preso e um menor foi apreendido com duas motocicletas roubadas, por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no final da noite deste sábado (14), na Avenida Retiro da Imprensa. Além das motos, os agentes apreenderam com a dupla, sete celulares roubados em Nova Iguaçu.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

