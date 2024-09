O grupo Bom Gosto cantou vários sucessos e levou o público ao delírio - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 16/09/2024 17:37

Belford Roxo - Com muita alegria e pagode de alta qualidade, o projeto “Canta Belford Roxo” realizou sua décima primeira edição, sendo o terceiro show de 2024. O projeto, idealizado pela Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Cultura, aconteceu no bairro de Areia Branca, na última sexta-feira (13), trazendo o Grupo Bom Gosto para agitar a noite de centenas de pessoas.



O secretário de Cultura, Gabriel Gomes, ressaltou a importância de levar a cultura para a população. “Sabemos o quão apaixonado por entretenimento é o povo de Belford Roxo e por isso nós estamos sempre buscando trazer eventos para a cidade. As pessoas precisam desses momentos de lazer e poder vê-las se divertindo, cantando e se emocionando, é gratificante demais. Esses esforços mostram que estamos fazendo o trabalho correto”, afirmou Gabriel.

A praça Areia Branca ficou lotada para a apresentação do grupo Bom Gosto Rafael Barreto / PMBR



Relação com o município



Um dos vocalistas do Grupo Bom Gosto, Fábio Beça, contou o início da relação do grupo com Belford Roxo. "Eu lembro que bem antes dos anos 2000 a gente veio aqui pela primeira vez para fazer um show especial de carnaval. E desde então temos uma conexão muito bacana com o povo belforroxense", contou. "E hoje a gente tentou retribuir por tudo que a cidade merece, ainda mais sabendo que aqui a cultura está sendo valorizada. Tenho certeza que foi um show inesquecível tanto para nós, quanto para a população" afirmou.

Elizabeth Vilela e Douglas Córdova elogiaram a organização e o show do Bom Gosto Rafael Barreto / PMBR



Casal morador de Areia Branca, Elizabeth Vilela, 31 anos, estudante e Douglas Córdova, 30, motoboy, estiveram presentes para prestigiar o evento. "Show do Bom Gosto é sempre maravilhoso. E para quem nunca teve condição de pagar, vai ter essa oportunidade hoje", disse Elizabeth. "Esse projeto do Canta Belford Roxo é superinteressante, pois a gente quase não tinha esse tipo de evento por aqui, agora estamos tendo muitas coisas" finalizou Douglas.