Pesquisa Real Time Big Data apontou empate técnico entre Matheus do Waguinho e Márcio Canela na corrida pela Prefeitura de Belford Roxo - Divulgação

Pesquisa Real Time Big Data apontou empate técnico entre Matheus do Waguinho e Márcio Canela na corrida pela Prefeitura de Belford RoxoDivulgação

Publicado 17/09/2024 13:51 | Atualizado 17/09/2024 14:03

Belford Roxo – A disputa eleitoral pela Prefeitura de Belford Roxo parece que será acirrada no dia 6 de outubro. De acordo com a pesquisa divulgada, nesta segunda-feira (16), pelo Instituto Real Time Big Data, existe um empate técnico entre os candidatos a prefeito, Márcio Canella (União Brasil) e Matheus do Waguinho (Republicanos).



Canella aparece com 44% das intenções de voto, enquanto Matheus do Waguinho tem 39%, com tendência de segundo turno no município belforroxense.



O Real Time Big Data ouviu 1.000 pessoas entre os dias 13 e 14 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.



A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RJ-01601/2024, no dia 10 de setembro.



Resultados Pesquisa Real Time Big Data - Prefeitura de Belford Roxo



Apresentação dos nome dos candidatos a prefeito de Belford Roxo

- Márcio Canella (União Brasil) - 44%

- Matheus do Waguinho (Republicanos) - 39%



- Marquinho da Farmácia (MDB) - 2%



- Assis Freitas (PSB) - 1%



- Vinicius Cranio (PSOL) - 1%



- Nulo e branco - 8%



- Não sabem ou não responderam - 5%



Quando não são apresentados os nomes dos candidatos, eleitor responde de forma espontânea:



- Márcio Canella - 18%



- Matheus do Waguinho - 10%



- Waguinho - 5% (atual prefeito)*



- Outros candidatos - 4%



- Nulo e branco - 15%



- Não sabe ou não responderam - 48%

*Não pode concorrer por estar no segundo mandato



Avaliação do atual prefeito Waguinho (Republicanos)



- Aprovam - 59%



- Não aprovam - 39%



- Não souberam ou não responderam - 2%