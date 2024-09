Belford Roxo

Pesquisa Real Time Big Data aponta empate técnico entre Matheus do Waguinho e Márcio Canella em Belford Roxo

Pesquisa para prefeito divulgada nesta segunda-feira (16), aponta Canella com 44% das intenções de votos, enquanto Matheus do Waguinho tem 39%, com tendência de segundo turno