Publicado 18/09/2024 10:30 | Atualizado 18/09/2024 12:33

Belford Roxo - Nesta quarta-feira (18), às 19h30, no bairro BNH, em Mesquita, vai acontecer mais um ensaio de rua da Inocentes de Belford Roxo, a primeira da Série Ouro a abrir a temporada de ensaios de rua para 2025. Na última semana, a escola reuniu centenas de foliões, mostrando a garra da comunidade e a força do samba-enredo “Ewe, a cura vem da floresta”, que será reeditado e foi campeão em 2008.

“Agradeço a acolhida carinhosa dos moradores do BNH. A comunidade abraçou o samba e com certeza o canto forte será um dos nossos trunfos. Vamos realizar mais uma grande festa, nas ruas mesquitenses”, disse o presidente administrativo da escola de samba, Icaro Ribeiro.



O intérprete Daniel Silva, acompanhado pela bateria de mestre Washington Paz foram o ponto alto do ensaio, que teve a presenças dos casais de mestre-sala e porta-bandeira, musas, passistas, baianas, velha-guarda e componentes.

Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Matheus Santos e Jaçanã Ribeiro, abrindo o ensaio de rua Graziela Sousa / Divulgação



Estão também programados ensaios, nos dias 18 e 25 de setembro e 02 de outubro, na Rua Treze de Maio, no bairro BNH, em Mesquita.



A Caçulinha da Baixada será a terceira escola a desfilar no Sambódromo, na sexta-feira de Carnaval, pela Série Ouro da Liga RJ, com o enredo "Ewe, a cura vem da floresta, do carnavalesco Jorge Caribé, adaptado para o próximo desfile pelo carnavalesco Cristiano Bara.