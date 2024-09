A ocorrência policial com a pistola, munições e rádios foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial com a pistola, munições e rádios foi registrada na 54ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 18/09/2024 12:46 | Atualizado 18/09/2024 12:47

Belford Roxo - Um suspeito foi preso por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta quarta-feira (18), durante operação no bairro Parque Floresta. Com o preso, os agentes apreenderam uma pistola 9mm, munições e um rádio transmissor.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).