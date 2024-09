A formação continuada para os profissionais da rede municipal de ensino termina na sexta-feira (20) - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 18/09/2024 19:45 | Atualizado 18/09/2024 19:46

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Educação, está realizando uma semana de formação continuada para os profissionais da rede municipal de ensino. A capacitação foi dividida em grupos e ocorrerá até sexta-feira (20) em diversos pontos.



O grupo de especialistas educacionais formado por supervisores e orientadores participou das atividades no prédio da Estação Cidadania, enquanto os professores de Matemática foram designados no Polo Cederj e os professores de 1° ao 5° ano estiveram na Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva. Na quinta-feira (19) os professores de Inglês e Geografia do 1° ao 5° ano estarão na Escola Municipal Santa Cruz, em Nova Aurora. E o encerramento será na sexta-feira (20), com os professores de Ciências na Escola Municipal José Mariano dos Passos.



A programação e a formação estão sendo geridas pela equipe da Editora Uniavan, responsável pelo Sistema de Ensino da rede e o material didático utilizado nas unidades escolares.



Atualização dos profissionais



O secretário municipal de Educação, Bruno Vinicius de Oliveira, comentou sobre a capacitação. “Seguimos cumprindo o calendário para atualizar e preparar todos os nossos profissionais para que os alunos tenham uma educação de qualidade, inovadora e modernizada”, afirmou Bruno.

A orientadora pedagógica da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, Rosângela Montozo, participou da formação realizada pela coordenadora da Editora Uniavan, Daiana Salvador. "É sempre uma experiência rica para compartilhar tudo que deu certo nas unidades e fortalecer o ensino com conhecimentos ampliados em todos os níveis de escolaridade", completou Rosângela.