Publicado 20/09/2024 17:28

Belford Roxo - Tá chegando a hora do time profissional da Sociedade Esportiva Belford Roxo estreiar no Campeonato Carioca da Série B1. Neste sábado (21), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, em São Bernardo, acontece a partida inicial na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), contra o São Gonçalo.



Nesse primeiro jogo, a entrada será o ingresso solidário, o torcedor deverá levar um quilo de alimento não perecível. A bilheteria estará aberta, a partir das 13h, para entrega dos alimentos.



“Estamos ansiosos para iniciar a competição com o pé direito, isto é, com a primeira vitória. Sempre lembro que todo adversário é difícil, pois também, se credenciou para estar no campeonato. Mas apesar do pouco tempo, os treinos foram intensos e o clube investiu para que tivéssemos um elenco de jogadores renomados, juntos com jovens promessas. Espero contar com a torcida em peso, na estreia do representante da cidade, no Cariocão. Acredita que acontece”, disse o técnico Jefter Percy.

Com apenas quatro anos de fundação, o Belford Roxo iniciou sua trajetória na Série C, um ano depois foi campeão. Em seguida foi vice-campeão na B2, se credenciando para participar da Série B1, este ano.